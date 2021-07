Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand in Wohnhaus

Papenburg (ots)

Am Freitagmittag kam es zu einem Brand im Obergeschoss in einem unbewohnten Einfamilienhaus an der Straße Mittelkanal rechts in Papenburg. Bislang unbekannte Täter setzten dort mehrere Matratzen in Brand. Ein Zeuge bemerkte den Rauch und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Papenburg war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell