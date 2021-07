Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Ford, der an der Sturmstraße geparkt war. Sie entwendeten aus dem Auto eine Geldbörse samt Inhalt. In derselben Nacht entwendeten unbekannte Täter in der Heidekampstraße ein Kartenetui aus einem Mercedes. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter 0591/870 zu melden.

