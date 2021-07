Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mülltonnen in Brand geraten

Lingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Sandbrinkerheidestraße alarmiert. Eine Zeugin meldete gegen 4 Uhr drei brennende Papiertonnen. Durch die Hitze wurden zwei Hecken sowie ein Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr aus Brögbern war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell