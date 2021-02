Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Verletztes Kind nach Unfall (24.02.2021)

Singen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr hat sich in der Goethestraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 5-jähriges Kind verletzt wurde. Eine 28-Jährige Fahrerin eines Kia war langsam auf der Goethestraße in Fahrtrichtung Widerholdstraße unterwegs, als das Kind plötzlich zwischen dort geparkten Autos auftauchte und über die Straße rannte. Die 28-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit der Motorhaube mit dem 5-Jährigen zusammen, der dadurch eine leichte Kopfplatzwunde erlitt. Das Kind wurde zur weiteren Beobachtung für eine Nacht ins Krankenhaus gebracht.

