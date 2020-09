Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Optikerfiliale

Worms (ots)

Ziel eines Einbruchs war am vergangenen Wochenende eine Optikerfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Wie gestern, in den frühen Morgenstunden festgestellt wird, hat sich Unbekannter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses verschafft. Mit einem Brecheisen, welches er am Tatort zurücklässt, hebelt der Täter die Hintertür zum Geschäft auf. Im Inneren wird der Verkaufsraum durchsucht und eine bislang unbekannte Anzahl an Brillen entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell