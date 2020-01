BPOL-FL: Handewitt/Uelzen - 18-Jähriger ohne Führerschein "klaut" Auto der Mutter

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Gestern Mittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei drei junge Männer mit Warnwesten am Scandinavenpark in Handewitt. Bei der Befragung gab ein 18-Jähriger an, dass ihr Fahrzeug einen Motorschaden erlitten hatte und sie diesen an der Autobahn in Dänemark abgestellt hatten. Sie waren von einem Autofahrer zum Rasthof mitgenommen worden.

Die Bundespolizisten konnten ermitteln, dass dieses Fahrzeug, ein Honda Accord, zur Fahndung ausgeschrieben war. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige den PKW ohne Wissen seiner Mutter entwendet hatte und von Uelzen nach Dänemark gefahren war. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Über das gemeinsame Zentrum wurde die dänische Polizei gebeten nach dem Fahrzeug zu suchen. Der PKW konnte auch an einer Autobahnabfahrt in Dänemark festgestellt werden.

Nach Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Uelzen wurde bekannt, dass die Halterin bereits eine Anzeige gestellt hatte. Der Sohn hatte das Auto am Samstag ohne Wissen der Mutter genommen und auf dem Weg zu seinen Begleitern noch getankt ohne zu bezahlen.

Der 18-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Begleiter waren als vermisst gemeldet. Die drei Männer traten ihre Rückreise mit dem Zug an. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

