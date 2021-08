Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210817 - 0985 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Autoverkauf endet mit Raub - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (16.08.2021) hat ein unbekannter Täter im Nachgang an einen Autokauf einen 68-jährigen Autoverkäufer ausgeraubt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 12.00 Uhr trafen sich der Täter und der 68-jährige Autoverkäufer in der Vilbeler Landstraße, um den Kauf eines Citroen Jumpy abzuwickeln. Nachdem das Bargeld und die Fahrzeugpapiere die Hände gewechselt hatten, griff der vermeintliche Käufer den 68-jährigen Mann völlig unvermittelt an. Er nahm ihn in den Schwitzkasten und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend entwendete er dem Verkäufer mehrere Tausend Euro Bargeld und floh mitsamt der Beute in Richtung Marktstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei verliefen leider ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-51299 an die Frankfurter Kriminalpolizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

