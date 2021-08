Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210817 - 0983 Frankfurt-Harheim: Festnahme nach Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 17. August 2021, gegen 00.30 Uhr, trat ein 32-jähriger Wohnsitzloser an ein Taxi im Urnbergweg heran, öffnete die Tür des Autos und schlug einer 19-jährigen Frau mit der Faust gegen den Oberkörper. Nach einem kurzen Gerangel entriss er der Frau die Geldbörse, die diese in der Hand gehalten hatte. Danach legte er die Börse auf den Boden, entnahm daraus einen Betrag in Höhe von 400 EUR und rannte damit in Richtung eines Gartengrundstückes. Wie sich später herausstellte, hatte die 19-Jährige zuvor die 400 EUR für sexuelle Dienstleistungen von dem 32-Jährigen erhalten. Der 32-Jährige konnte wenig später auf dem besagten Grundstück festgenommen werden. Das Geld konnte nicht wieder aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

