Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210816 - 0981 Frankfurt-Innenstadt: Verfolgung mit dem Fahrrad - Erfolgreiche Festnahme eines gesuchten Straftäters

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstag, den 14. August 2021, konnte ein 30-jähriger Mann, welcher zur Festnahme gesucht wurde, festgenommen werden. Ein Kriminalbeamter der Fahndung hatte den Gesuchten in seiner Freizeit in der Frankfurter Innenstadt wiedererkannt und mit seinem Fahrrad die Verfolgung aufgenommen.

Gegen 17.50 Uhr erkannte ein Kriminalbeamter der Personenfahndung in seiner Freizeit einen gesuchten Straftäter wieder, welcher wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten rechtskräftig verurteilt worden war. Als er sah, dass der Gesuchte in ein Auto stieg, nahm der Polizist mit dem Fahrrad die Verfolgung auf, welche quer durch die Frankfurter Innenstadt führte. Zeitgleich forderte er Unterstützung an. Wenig später traf eine Streife des 1. Polizeireviers im Bereich der Hochstraße bzw. Börsenstraße ein und nahm den 30-jährigen Täter fest. Noch am selben Tag wurde der Verurteilte in die Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er seine Freiheitsstrafe antrat.

Der 30-jährige Täter hatte Mitte April 2019 gegen 01.45 Uhr gemeinsam mit einem 29-jährigen Mittäter in der Hanauer Landstraße einen 36-jährigen Mann tätlich angegangen und dabei mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt (siehe Pressemitteilung vom 14. April 2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4245308). Der 29-jährige Mittäter wurde Anfang August in Düsseldorf festgenommen. Er verbüßt nun wegen versuchten Totschlages eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell