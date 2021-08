Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210815 - 0978 Frankfurt-Bornheim

Frankfurter Berg: E-Scooter-Fahrer leistet nach Unfallflucht Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. August 2021), gegen 23.35 Uhr, kam es in Bornheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug bei einem Zusammenprall mit einem E-Scooter beschädigt wurde. Ein 26 Jahre alter Mann, der im Verdacht steht, den Unfall verursacht zu haben, konnte zuhause angetroffen und unter erheblichem Widerstand festgenommen werden.

An der Unfallstelle stellten Polizeibeamte zunächst den beschädigten Pkw fest und fanden in unmittelbarer Nähe eine Herrenhandtasche auf, die der Unfallverursacher offensichtlich verloren hatte. In dieser befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon und ein Ausweisdokument. Mit Letzterem gelang es, eine Wohnanschrift am Frankfurter Berg zu ermitteln, welche in der Folge von einer Streife aufgesucht wurde. Die Beamten nahmen vor Ort Kontakt mit dem 26-jährigen Verlierer der Handtasche auf, der sich nach polizeilicher Ansprache wieder in seine Wohnung begeben wollte. Noch bevor dieser die Tür schließen konnte, setzte einer der Beamten einen Fuß in die Tür. Im weiteren Verlauf schlug und trat der junge Mann in Richtung der Beamten und traf einen am Oberkörper. Sie nahmen den 26-Jährigen, der sich erheblich zur Wehr setzte und Widerstand leistete, daraufhin fest. Die Beamten erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

In der Wohnung konnte letztlich auch das Flucht- und Unfallfahrzeug, ein nicht zugelassener E-Scooter, aufgefunden werden, den die Beamten sicherstellten. Darüber hinaus ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der junge Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt, die für den 43 km/h schnellen E-Scooter notwendig gewesen wäre.

Der stark alkoholisierte 26-jährige Festgenommene, der die Beamten darüber hinaus noch bedroht und beleidigt hatte, trat die darauffolgende Fahrt auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeuges an. Nach erfolgter Blutentnahme erfolgte seine Ausnüchterung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell