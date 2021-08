Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210815 - 0977 Frankfurt-Rödelheim: Junger Fahrraddieb erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 17-Jähriger ist am Freitag, den 13. August 2021, nach einem Fahrraddiebstahl von der Polizei festgenommen worden.

Gegen 23:30 Uhr hörten Anwohner in der Eschborner Landstraße, die bei geöffnetem Fenster in ihrer Wohnung saßen, Knack- und Schneidegeräusche. Sie blickten nach draußen und mussten feststellen, dass ihr an einem Metallbügel angeschlossenes Fahrrad fehlte. Von einem Dieb war jedoch zunächst weit und breit nichts zu sehen. Dieser konnte aber noch nicht weit gekommen sein, sodass sie umgehend den Notruf der Polizei wählten. Einer Polizeistreife, die sich sofort in die Fahndung begab, gelang es den Dieb, einen 17-Jährigen, mit dem gestohlenen Rad noch in der Nähe anzutreffen und festzunehmen. Der Jugendliche musste die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle begleiten. Die Beamten erreichten später den Vater des 17-Jährigen, welcher seinen Sprössling schließlich bei der Polizei abholen durfte.

Das entwendete Fahrrad konnte im Anschluss an die Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell