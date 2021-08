Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210816 - 0979 Frankfurt-Bockenheim: Festnahme nach Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Montag, den 16. August 2021, gegen 01.00 Uhr, die Polizei und teilten mit, dass eine Person in der Ginnheimer Straße eine Mauer besprühe. Noch während der Anfahrt zur Ginnheimer Straße hatte sich der Sprayer vom Tatort entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Sophienstraße eine Person festgestellt werden, die einen Rucksack mit sich führte und auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung des Rucksackes konnten diverse Spraydosen aufgefunden werden. Der 30-Jährige führte noch einen Handschuh mit frischen Lackanhaftungen mit sich.

Der 30-Jährige aus Bad Homburg wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell