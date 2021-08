Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210816 - 0980 Frankfurt-Nied: Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagabend, den 15. August 2021, kam es in der Dürkheimer Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Anwohner hatten zuvor Schussgeräusche gemeldet.

Gegen 21.40 Uhr meldeten sich mehrere Anrufer beim Polizeinotruf und teilten mit, im Bereich der Dürkheimer Straße lautes Geschrei und mehrere Schüsse gehört zu haben. Ein Großaufgebot der Polizei begab sich daraufhin in den gemeldeten Bereich und traf mehrere Zeugen an, die teils widersprüchliche Angaben zum Ursprung der Schussgeräusche machten. Demnach hätte sich vor einem Lokal eine lautstarke Personengruppe aufgehalten, von der die Schüsse ausgegangen seien. Die Gruppe sei unmittelbar nach den Schussabgaben weggefahren. Einer anderen Version zufolge seien die Schussgeräusche aus Richtung eines in der Nähe befindlichen Wohnblocks gekommen.

Letztlich konnten nach Absuche des Nahbereichs weder Geschädigte angetroffen werden, noch fanden die eingesetzten Beamten Beweismittel auf, die Rückschlüsse auf eine Schussabgabe zuließen. Der Einsatz wurde gegen 22.30 Uhr beendet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die zur Aufklärung des Geschehenes beitragen können, sich beim 16. Revier unter der Rufnummer 069/755-11600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

