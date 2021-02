Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210224 - 0222 Frankfurt-Eschersheim/Westend: Verwechslung - Frau geht 74-jährige Tagesmutter tätlich an

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (23.02.2021) wurde eine 74-jährige Tagesmutter, in der Begleitung des zu betreuenden Kindes, einem 5-jährigen Jungen, unerwartet in der U-Bahn von einer 37-jährige Frau verbal sowie tätlich angegriffen.

Gegen 15.20 Uhr befand sich die Tagesmutter mit dem 5-jährigen Jungen an der U-Bahn-Haltestelle "Miquel-/Adickesallee", wo die beiden von einer Frau angesprochen wurden. Die Unbekannte äußerte unter anderem, dass das Kind ihr gehören würde. Als die Tagesmutter und das Kind in die Richtung stadtauswärts fahrende U-Bahn stiegen, folgte ihnen die Unbekannte und attackierte die 74-jährige Frau weiterhin verbal. Diese stieg schließlich mit dem Jungen an der Haltestelle "Am Weißen Stein" aus der Bahn aus. Die 37-Jährige zeigte sich beharrlich und tat es den beiden gleich. Ihr Ton und Verhalten wurden jedoch zunehmend aggressiver. Sie griff die 74-jährige Frau sogar tätlich an, indem sie ihr ins Gesicht schlug. Die alarmierte Polizei nahm die 37-jährige, mutmaßlich wohnsitzlose Frau schließlich an der Haltestelle fest.

Die 74-jährige Frau musste sich in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt.

Die 37-jährige Frau wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell