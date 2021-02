Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210223 - 0220 Frankfurt-Preungesheim: Ölspur auf Fahrbahn - Mehrere Verkehrsunfälle in kurzer Zeit

Frankfurt (ots)

(em) Heute Mittag (23.02.2021) kam es in Preungesheim zu mehreren Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

Gegen 12.00 Uhr war ein 51-jähriger Mann mit einer Kehrmaschine in der Homburger Landstraße unterwegs. Als er in Richtung Frankfurter Berg fuhr, bemerkte er etwa auf der Höhe der Hausnummer 264, dass sein Fahrzeug Öl verlor. Unmittelbar hielt er auf einem nahegelegenen Gelände an. Ein unbeteiligter 34-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation sofort und bot an, bei der Absperrung der Ölspur zu helfen. Hierzu stellte der 34-Jährige sein Fahrzeug auf die rechte Fahrspur und holte das Warndreieck aus dem Auto. Zeitgleich näherte sich ein 20-Jähriger mit einem VW Golf aus Richtung Am Dachsberg kommend dem Audi A3. Als der 20-Jährige bemerkte, weswegen der Audi dort stand, leitete er umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Aufgrund des Öls auf der Straße, zeigte diese jedoch wenig Wirkung. Der VW prallte mit voller Wucht in das Heck des Audis und schob das Fahrzeug gegen ein ca. 15 Meter entferntes Zufahrtstor, was dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Während der Reinigungsarbeiten ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Gegen 14.00 Uhr prallte ein 21-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der Höhe der Haunsummer 262 in einen geparkten Opel Astra.

Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand schwer verletzt. Allerdings waren alle fünf Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurter Berg gesperrt. Gegen 15.10 Uhr gaben die Polizeibeamten die Unfallstelle wieder frei.

Der finanzielle Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell