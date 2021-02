Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210223 - 0217 Frankfurt-Nied: Überfall

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Abend (22. Februar 2021) wurden mindestens drei Jugendliche im Bereich eines Verbindungsweges zwischen der Coventrystraße und Heinrich-Stahl-Straße von einer größeren Gruppe junger Männer überfallen.

Auf den Vorfall wurde eine Streife aufmerksam, als einer der Geschädigten zufällig an ihr vorbeilief und sichtbare Verletzungen aufwies. Die Beamten gingen der Sache auf den Grund und nahmen sich des 16-jährigen an. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er und mindestens zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 20.00 Uhr auf eine größere Personengruppe stießen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. In der Folge wurde dem Geschädigten seitens der anderen Gruppe ein iPhone sowie dazugehörige Kopfhörer im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Der Geschädigte trug oberflächliche Blessuren davon und stand unter dem Eindruck des Geschehens.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-51499 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell