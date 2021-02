Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210224 - 0221 Frankfurt-Innenstadt: Smartphone aus Handtasche gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kostete eine junge Frau gestern ihr Smartphone. Unbekannte hatten es aus ihrer abgestellten Handtasche gestohlen.

Gegen 14:30 Uhr ließ sich die 23-Jährige auf den Sitzbänken am Goetheplatz nieder. Dabei stellte sie ihre Handtasche direkt neben sich ab. Dies hinderte Unbekannte jedoch nicht daran, in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit in die Tasche zu greifen und ein hochwertiges Smartphone eines kalifornischen Elektronikunternehmens zu entwenden. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die das Smartphone zur Sachfahndung ausschrieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell