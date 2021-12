Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in soziale Einrichtung

Gronau (ots)

Gewaltsam Zugang verschafft haben sich Unbekannte in ein Gebäude einer sozialen Einrichtung am Amelandsbrückenweg in Gronau. Zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 06.30 Uhr, brachen die Täter die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Innere. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260.

