Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Motorsägen entwendet

Südlohn (ots)

In einen Lagerraum eingebrochen sind Unbekannte am Dienstag in Südlohn. Um auf das Betriebsgelände des Bauhofes der Gemeinde an der Straße Doornte zu gelangen, brachen die Täter zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr das Schloss des Einfahrttors auf. Mit Gewalt verschafften sie sich Zugang in den Lagerraum, indem sie ein Rolltor beschädigten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher mehrere Motorsägen des Herstellers Stihl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

