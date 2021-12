Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer fährt alkoholisiert gegen Baum

Zwei Verletzte

Gronau (ots)

Zwei Verletzte, ein stark beschädigtes Auto sowie ein durchtrennter Baumstamm: Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Nacht zum Mittwoch in Gronau. Gegen 03.25 Uhr hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer die Ochtruper Straße aus Richtung Hermann-Ehlers-Straße kommend in Richtung Gildehauser Straße befahren. Dabei war der Gronauer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Die Wucht des Aufpralls durchtrennte den Stamm. Der Fahrer sowie eine 21 Jahre alte Mitfahrerin, ebenfalls aus Gronau, verletzten sich leicht. Mutmaßlich zu hohe Geschwindigkeit gepaart mit dem alkoholisierten Zustand des 18-Jährigen führten wohl zu dem Unfall. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Einen Führerschein hatte der Unfallverursacher zudem nicht. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus und die Feuerwehr beseitigte den Baum.

