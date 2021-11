Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (427/2021) Unfall an Einmündung in Herberhausen - Seniorin bei Gefahrenbremsung im Linienbus verletzt, Polizei sucht nach goldfarbenem BMW mit Hannoveraner Kennzeichen

Göttingen (ots)

Herberhausen, An der Mühle/Im Beeke

Sonntag, 7. November 2021, gegen 14.45 Uhr

HERBERHAUSEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Herberhausen (Landkreis Göttingen) am Nachmittag des 7.11. (Sonntag) sucht die Polizei nach einem goldfarbenen BMX Modell X1 oder X3 mit Hannoveraner Kennzeichen (H-).

Ersten Ermittlungen zufolge, soll der ca. 30 bis 40 Jahre alte Fahrer des Wagens an diesem Sonntag gegen 14.45 Uhr einem aus Richtung Göttingen kommenden Linienbus an der Kreuzung "An der Mühle/Im Beeke" mutmaßlich die Vorfahrt genommen haben. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzte eine mitfahrende Frau und verletzte sich am Kopf. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der unbekannte BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er und auch Unfallzeugen werden gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

