POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern

Mannheim-Jungbusch (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern an der Einmündung zwischen Rheinstraße/Hafenstraße. Ein Fahrradfahrer war auf der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs, als ein anderer Fahrradfahrer aus der Rheinstraße in Richtung Hafenstraße kam. An der Einmündung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden. Der Radler aus der Hafenstraße kommend musste mit Platzwunden im Gesicht, einer Nasenfraktur, mehreren Schürfwunden und des Verdachts einer Halswirbelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehr musste an der Unfallstelle zeitweise umgeleitet werden, zu größeren Beeinträchtigungen kam es aber dadurch nicht. Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die mithelfen können, den Unfallhergang aufzuklären. Diese melden sich bitte unter der 0621/174-4111.

