Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch (25.01.-27.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 5 Uhr, in der Dr. Karl-Storz-Straße versucht, eine Metalltür an der Gebäuderückseite einer Firma gewaltsam aufzuhebeln. Ins Innere gelangte der Täter zwar nicht, es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

