Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Alkoholisierter Mann aus Bad Segeberg fährt mit Plattfuß in eine Polizeikontrolle

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Ein 70jähriger Fahrer aus Bad Segeberg befährt am 04.01.2021, gegen 19:00 Uhr, mit einem Pkw Opel die Segeberger Chaussee in Richtung Hamburg und bemerkt dabei offensichtlich einen fast luftleeren Reifen an seinem Fahrzeug nicht.

Beamte des Revieres hatten zu dieser Zeit in Höhe der Hausnummer 125 eine feste Kontrollstelle eingerichtet und stoppten den Fahrer.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Zur Beweissicherung wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen, der sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten und mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss.

