Polizei Dortmund

POL-DO: Gestohlene Autos, Drogen, keinen Führerschein und eine Verfolgungsfahrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0957 Drei junge Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren haben am gestrigen Abend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Es folgten drei Festnahmen.

Gegen 3.10 Uhr des heutigen Morgens (3.9.) bemerkte eine Zivilstreife auf der Provinzialstraße ein Auto ohne Kennzeichen. Eine Kontrolle schlug fehl, der Wagen flüchtete in nördliche Richtung. Über das Stadtgebiet von Castrop-Rauxel ging es zurück nach Dortmund in den Bereich Kirchlinde. Zeitweise fuhr das flüchtende Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgung ging weiter über die Bockenfelder Straße in das Wohngebiet Hangeney. Von dort flüchtete das Auto weiter in Richtung Marten, wo es in der Straße Mühlensiefen mit zwei abgestellten Fahrzeugen kollidierte und schlussendlich zum Stillstand kam. In dem Auto befanden sich drei Männer, alle wurden festgenommen. Bei dem Unfall wurden sie leicht verletzt.

Der 19-jährige Fahrer aus Dortmund hatte keinen Führerschein und stand augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ersten Ermittlungen zufolge war das Auto zuvor von dem Trio gestohlen worden. Zudem gaben sie an, ein weiteres Fahrzeug entwendet zu haben. Das zweite gestohlene Auto konnte in der Ursulastraße aufgefunden werden. Die Polizisten stellten beide Fahrzeuge sicher.

Der 19-jährige Dortmunder sowie sein 18-jähriger Beifahrer aus Castrop-Rauxel verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Der dritte Insasse, ein 16-Jähriger aus Castrop-Rauxel, wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

Auf die Drei warten jetzt Verfahren unter anderem wegen Autodiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Drogen am Steuer.

