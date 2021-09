Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Unfall zwischen Motorroller- und Autofahrerin

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Am Freitag gegen 08.30 Uhr fuhr ein 62-Jähriger die Röntgenstraße mit seinem Yamaha-Motorroller in Richtung Feudenheim entlang. Als eine vor ihm fahrende 68-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo aufgrund einer Baustelle und damit zusammenhängenden Fahrbahnverengung abbremsen musste, fuhr der 62-Jährige auf und stürzte. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens an den Fahrzeugen ist noch unklar.

