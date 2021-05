Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ehrlicher Finder gibt 4000,00 Euro Bargeld ab

Bad Münder (ots)

Am Freitag, den 28.05.2021, gegen 12:00 Uhr gibt ein ehrlicher Finder 4000,00 Euro Bargeld ab. Ein Patient einer Arztpraxis hat in dem Herren-WC, auf dem dortigen Waschtisch einen Briefumschlag mit dem Bargeld gefunden und in der Arztpraxis abgegeben. Der Arzt brachte das Geld zur Dienststelle der Polizei Bad Münder. Aus datenschutzrechtlichen Gründen konnte der Arzt den Namen des Finders nicht herausgeben. Daher ist der Finder der 4000,00 Euro derzeit noch namentlich unbekannt. Am selben Nachmittag meldet sich der Verlierer auf der Wache des Polizeikommissariats. Durch das ehrliche Handeln des Finders, konnte dem Verlierer sein Geld zurückgegeben werden. Der Arzt vermittelte den Kontakt zwischen Verlierer und Finder. Der Verlierer war sehr erleichtert und dankbar, er will sich gegenüber dem Finder erkenntlich zeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell