Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raub auf Supermarkt - Polizei bittet um weitere Hinweise

Bad Oeynhausen (ots)

Die drei nach dem Raubüberfall auf den NP-Markt in Wulferdingsen zunächst festgenommenen Tatverdächtigen sind wieder auf freiem Fuß. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mussten sie in den Abendstunden des Mittwochs mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Für die Flucht hatten die Täter mutmaßlich einen dunkelroten oder braunfarbenen Kleintransporter benutzt. Ein Fahrzeug, welches den Beschreibungen entspricht, konnte aufgrund eines Zeugenhinweises in der Straße Wolferdingsen festgestellt werden. Bei der späteren Festnahme konnte der braune Opel Vivaro sichergestellt werden. Dieser wird nun auf auswertbare Spuren untersucht.

In diesem Zusammenhang hoffen die Ermittler auf weitere Zeugenhinweise. Insbesondere erhoffen sie sich Informationen zum in der Straße Wolferdingsen abgestellten Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es dort kurz nach der Tat gegen kurz vor 20 Uhr abgestellt worden sein. Ebenso stellt sich die Frage, ob von dort aus eventuell ein weiteres Fluchtfahrzeug genutzt wurde. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell