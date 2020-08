Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall, Flucht, Trunkenheit, Widerstand und Körperverletzung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0885 Am gestrigen Tag (18.8.) kam es in Scharnhorst zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer war alkoholisiert, leistete Widerstand und schlug seine Beifahrerin.

Nach ersten Zeugenaussagen fuhr ein 47-jähriger Dortmunder gegen 19.30 Uhr die Straße Buschei in westliche Richtung. Dabei konnten die Zeugen deutliche Schlangenlinien erkennen. In Höhe Hausnummer 73 geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen einen Papiercontainer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 47-Jährige dann weiter. Auf dem Sporthallenparkplatz der Gesamtschule Scharnhorst hielt er das Fahrzeug an. Er stieg aus, geriet mit seiner Beifahrerin in einen Streit, zog sie aus dem Auto und schlug sie.

Bei Eintreffen der Beamten war der Dortmunder aggressiv und kam den Aufforderungen der Beamten nur bedingt nach. Bei der Fixierung zur Eigensicherung leistete er immer wieder Widerstand, versuchte die Beamten wegzudrängen und beleidigte sie.

Der diensthabende Arzt entnahm später zwei Blutproben, der Führerschein wurde sichergestellt.

Der 47-Jährige erwartet jetzt Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

