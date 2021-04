Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer eines Schweinestalls durch Brandstiftung verursacht

Stemwede-Levern (ots)

Der Brand eines Schweinestalls in der Leverner Straße in der Nacht zu Ostermontag (5. April) ist nach Feststellung eines Brandursachensachverständigen vorsätzlich gelegt worden. Hierauf deuten Spuren an zwei am Stall abgestellte Traktoren hin.

Gemeldet wurde der Brand des rund 500 qm großen Schweinestalls am Ostermontag gegen 00.15 Uhr. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits große Teile des Gebäudes in Flammen. Im Feuer verendeten eine Vielzahl von Sauen und Ferkeln. Zudem wurde ein Traktor zerstört und ein Weiterer in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Neben den bisherigen Erkenntnissen bitten die Brandermittler die Bevölkerung nochmals um Unterstützung. Wer zur Tatzeit oder auch davor im Bereich Leverner Straße, Göking sowie Niederdorf oder in der weiträumigen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden.

