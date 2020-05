Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin gesucht

Bretzenheim (ots)

Am 20.05.20 gegen 09:00 Uhr ereignete sich in Bretzenheim an der Einmündung des Eremitagerweg in die Nahweinstraße (B48) ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin. Der Autofahrer meldete den Unfall später vorsorglich bei der Polizei. Er hatte sich jedoch keine Daten von der Fahrradfahrerin notiert. Die Polizei bittet die Fahrradfahrerin sich bei ihr unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

