Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (425/2021) Unbekannte sprengen Geldautomaten in Friedland - Täter flüchten mit dunklem PKW, Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots)

Friedland, Schulstraße

Samstag, 13. November 2021, gegen 02.30 Uhr

FRIEDLAND (jk) - In Friedland (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte Samstagnacht (13.11.21) einen Geldautomaten gesprengt. Die Tat ereignete sich gegen 02.30 Uhr im Erdgeschoss einer Filiale in der Schulstraße.

Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat komplett zerstört. Inwieweit Schäden am Gebäude entstanden sind, ist zurzeit noch unklar. Zeugen wollen beobachtetet haben, dass die Täter anschließend in einem dunklen PKW mutmaßlich in Richtung A 38 flüchteten. Zum Tatzeitpunkt hielten sich in einer Mietwohnung im 1. Obergeschoss zwei Personen auf. Sie kamen zunächst bei Bekannten unter. Eine nach den flüchtigen Tätern eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

