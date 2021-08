Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210808 - 0951 Frankfurt-Fechenheim: Unfall mit E-Tretroller

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 8. August 2021, gegen 03.25 Uhr, befuhren zwei Personen mit einem E-Roller die Straße Am Erlenbruch in Richtung der Borsigallee.

In Höhe der Hausnummer 136 kam es zu einem Sturz, in dessen Folge eine 21-jährige Frau aus Langenselbold am Handgelenk verletzt wurde. Die 21-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Eine zweite Person, ein 27-jähriger Wohnsitzloser, blieb unverletzt. Wer von den beiden Personen den Roller gefahren hat blieb ungeklärt. Beide waren alkoholisiert. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

