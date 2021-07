Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Abschlussmeldung Sturmtief Bernd

Breckerfeld (ots)

Datum: 14 + 15.07.2021/ Einsatzstelle: Stadtgebiet Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstagabend um 21:30 Uhr war das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, das zur Überörtlichen Hilfe nach Gevelsberg ausgerückt war, wieder in Zurstraße. Damit endete die Serie an Einsätzen und Unterstützungen, die durch das Sturmtief Bernd erforderlich waren. Insgesamt rückten 80 ehrenamtliche Kräfte zu 51 Einsätzen innerhalb von zwei Tagen aus. Dabei wurden 46 Einsätze zur Technischen Hilfe Wasser (Keller leerpumpen) abgearbeitet. Des Weiteren gab es einen Einsatz, bei dem ein Baum auf der Straße war. Bei einem Verkehrsunfall mussten auslaufende Betriebsmittel beseitigt werden. Es gab einen Alarm in der Brandmeldeanlage des Schulzentrum Breckerfeld und zwei Alarme in Brandmeldeanlagen in der Klinik Ambrock und im Außenlager Poco, bei denen die Kräfte der Feuerwehr Breckerfeld überörtliche Hilfe leisteten. Die Einsatzschwerpunkte in Breckerfeld waren die Ortsteile Epscheid und Bühren.

