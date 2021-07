Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Sturmtief Bernd - Zwischenmeldung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Breckerfeld (ots)

Datum: 14. + 15.07.2021/ Uhrzeit: 16:00 Uhr/ 6:00 Uhr/ Dauer: 540 Minuten/ 420 Minuten/ Einsatzstelle: Gesamtes Stadtgebiet/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): In der Zeit von Mittwochnachmittag bis in den frühen Donnerstagmorgen gegen ein Uhr wurden von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zahlreiche Unwettereinsätze abgearbeitet. Insgesamt gab es 43 Einsätze mit dem Stichwort "Technische Hilfe - Wasser im Keller". Bei einem Einsatz lief ein Bach über das Ufer. Das Wasser drohte in ein Haus zu laufen. Hier konnte das Wasser mit Sandsäcken abgeleitet werden. Ein weiterer Einsatz war eine überörtliche Hilfe im Stadtgebiet Hagen. Dort standen zwei Grundstücke unter Wasser. Aus einem Haus konnten die Bewohner anderweitig unterkommen. Die Bewohner des anderen Hauses blieben auf eigenen Wunsch im Gebäude. Gegen sechs Uhr am Donnerstagmorgen gingen neue Alarmierungen aufgrund des "Sturmtiefes Bernd" ein. Es gab drei Einsätze, bei denen Keller voll Wasser gelaufen waren. Außerdem gab es einen Einsatz, bei dem ein Baum von einer Straße entfernt werden musste. Diverse Straßen (Prioreier Straße (L701), Steinbachstraße und Hamperbach) sind zum Teil massiv unterspült, eingebrochen und nicht befahrbar. Derzeit ist ein Großfahrzeug mit ehrenamtlichen Kräften ist in Gevelsberg zur Unterstützung eingesetzt. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell