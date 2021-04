Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem 5-jährigem Fahrradfahrer

L 363 zwischen Ramstein und Landstuhl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 363 zwischen Landstuhl und Ramstein wird ein 5-jähriger Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die 35-jährige Pkw-Fahrerin kam aus bislang unbekanntem Grund in Höhe der Ziegelhütte zunächst in den Gegenverkehr, verriss anschließend das Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie zuerst mit einem Straßenverkehrsschild und überrollte anschließend das auf dem Fahrradweg befindliche Kind und sein Fahrrad. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle war für ca. 3 Stunden zum Teil vollgesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.|pilan DB

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern