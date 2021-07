FW-EN: Unwettereinsätze - erste Meldung

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld

Datum: 14.07.2021/ Uhrzeit: 3:53 Uhr/ Dauer: andauernd/ Einsatzstelle: Stadtgebiet Breckerfeld/ Unterstützung in Hagen Ambrock/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Mittwochmorgen wurden alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu Unwettereinsätzen alarmiert. Die Einheiten Delle und Breckerfeld pumpten zahlreiche Keller aus. Der Einsatzschwerpunkt verteilte sich auf die Ortsteile Epscheid und Bühren. Die Löschgruppe Zurstraße und die Drehleiter aus Breckerfeld wurden zur Unterstützung in Hagen Ambrock eingesetzt. Es waren insgesamt rund 40 ehrenamtliche Feuerwehrleute am Morgen im Einsatz. Über den Tag verteilt blieben die Kräfte der Feuerwehr in erhöhter Alarmbereitschaft. Es wurden Sandsäcke ausgegeben und weitere Vorbereitungen getroffen. Am Nachmittag gingen erneut die Funkmeldeempfänger. Die Einsätze dauern derzeit noch an. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

