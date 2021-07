Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Person im Aufzug

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.07.2021/ Uhrzeit: 17:23 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Wiedenhofstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (cs): Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz in der Wiedenhofstraße alarmiert. Dort befand sich eine Person in einem Aufzug und musste befreit werden. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Breckerfeld war die Person bereits befreit. Die Feuerwehr setzte den Aufzug außer Betrieb. Die Aufzugfirma wurde benachrichtigt. Der Einsatz endete nach ca. 30 Minuten mit Eintreffen an der Feuer- und Rettungswache.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell