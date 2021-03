Feuerwehr Bochum

FW-BO: Viele Unwetter-Einsätze am Samstag für die Feuerwehr Bochum

Bochum

Am heutigen Samstag zwischen 09.00 Uhr und 21:00 Uhr ist die Feuerwehr Bochum bei 24 Unwettereinsätzen tätig geworden. Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und Äste beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr. Mit über 60 Einsatzkräften im gesamten Stadtgebiet wurden die Gefahrenlagen beseitigt. Verletzt wurde nach den Erkenntnissen der Feuerwehr niemand. Ein Windbruch mit höherem Sachschaden war in der Straße "An Sankt Pius". Mehrere PKWs wurden durch einen Baum beschädigt. Eine weitere größere Einsatzstelle war auf dem Zeppelindamm. Auch hier wurde durch einen umgefallenen Baum ein LKW beschädigt. Der Zeppelindamm war während der Säge Arbeiten gesperrt.

