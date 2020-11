Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Neue Dienststellenleiterin im Polizeikommissariat Uslar

UslarUslar (ots)

Cornelia Klausch ist keine Unbekannte beim Polizeikommissariat Uslar, denn sie leitet die Dienststelle bereits seit Oktober 2019. Im Oktober dieses Jahres hat sie den Dienstposten der Leitung des Polizeikommissariats Uslar offiziell übertragen bekommen und ist gleichzeitig zur Ersten Kriminalhauptkommissarin befördert worden. Die Amtseinführung und Beförderung fand aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um das Corona-Virus im kleinen Rahmen statt und wurde durch den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, durchgeführt.

Cornelia Klausch kann bereits auf eine langjährige und vielfältige Karriere bei der Polizei Niedersachsen zurückblicken. Am 1. April 1981 nahm EKHK'in Klausch als eine der ersten Frauen in der niedersächsischen Schutzpolizei ihren Dienst auf. In der Folge durchlief sie verschiedene Stationen, unter anderem als Ausbilderin an der damaligen Landespolizeischule, als Sachbearbeiterin im Einsatz- und Streifendienst sowie als Leiterin unterschiedlicher Fachkommissariate im Ermittlungsdienst. EKHK'in Klausch ist 57 Jahre und im Landkreis Uslar beheimatet. Sie ist mit Polizeihauptkommissar Thomas Klausch, der als Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden tätig ist, verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

"Für die Leitung des Polizeikommissariats Uslar haben wir mit Cornelia Klausch eine zielstrebige und empathische Führungskraft gewinnen können. Durch ihre breite Fachexpertise bringt sie das nötige Know-How mit, das zum Führen einer Dienststelle erforderlich ist. Sie ist für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit ansprechbar und auch deshalb eine sehr geschätzte Kollegin", so Uwe Lührig über die neue Leiterin des Polizeikommissariats Uslar.

Eine feierliche Amtseinführung soll nach Möglichkeit im nächsten Jahr nachgeholt werden, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt und derartige Veranstaltungen wieder stattfinden können. Dann steht für EKHK'in Klausch außerdem noch ihr 40-jähriges Dienstjubiläum an.

