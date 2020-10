Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einer Wohnung

Trier - Ruwer (ots)

Am Vormittag des 01.10.20 kam es Im Paulinsgarten in Ruwer zum Brand in einer Wohnung. Eine Hausbewohnerin bemerkte austretenden Rauch aus einer Erdgeschoßwohnung und betätigte den Notruf. Ein anderer Hausbewohner und die Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Es kam niemand zu Schaden; die Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes leer. Sie wurde teilweise verrußt. Größerer Schaden entstand nicht. Eine Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei ermittelt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ruwer und Trier sowie die Polizei aus Trier und Schweich.

