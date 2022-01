Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwarzer Kleinwagen flüchtig

Bocholt (ots)

Den linken Außenspiegel eines grauen Seats beschädigt hat der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, vermutlich ein Fiat Punto, mit BOH-Kennzeichen, in Bocholt am Silvestertag. Zu dem Verkehrsunfall kam es auf der Blücherstraße gegen 12.00 Uhr. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Diese Personen sowie mögliche weitere Zeugen bittet die Polizei, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

