Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer beschädigt Außenspiegel

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer schlug am Donnerstag (25.02.2021) gegen einen PKW-Außenspiegel und flüchtete anschließend. Ein 41-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem PKW in der Kurze Straße unterwegs, als einer in gleicher Richtung fahrender Fahrradfahrer mit Hand gegen den Außenspiegel schlug. Durch den Schlag wurde der Spiegel beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Der Fahrradfahrer flüchtete anschließend in Richtung Friedenspark. Der bislang unbekannte Mann war circa 40 Jahre alt und fuhr mit einem schwarzen Rennrad. Er trug einen neon-gelben Helm und eine grüne Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell