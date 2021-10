Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Ein 21-Jähriger Hildesheimer befährt am Abend des 21.10.2021 die L 486 von Meimerhausen kommend in Richtung Röllinghausen. In einer leichten Linkskurve kommt der Pkw nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und beschädigt einen Leitpfahl und ein Geländer. Der PKW kommt nicht mehr fahrbereit in einem Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, unter Alkoholeinfluss steht. Eine Blutprobe wird genommen und der Führerschein wird sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell