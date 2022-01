Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Anglerhütte brennt nieder

Reken (ots)

Nur noch Schutt und Asche sind von einer Anglerhütte in Reken an der Landesstraße 608 übrig geblieben: Flammen zerstörten das Gebäude am Sonntagabend. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr und Polizei gegen 22.35 Uhr alarmiert. Die Brandursache ist bis auf einen sehr wagen Verdacht auf einen technischen Defekt unklar. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 11.000 Euro. Die Kriminalinspektion 1 in Borken hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

