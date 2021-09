Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Täter brechen Fenster aus Verankerung - Kripo sucht Zeugen

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwoch zwischen 18.30 und 22.20 Uhr sind unbekannte Täter in Neersen auf der Kickenstraße in ein Reihenhaus eingebrochen. Sie hebelten mit brachialer Gewalt ein Fenster auf, so dass dieses aus dem Rahmen herausbrach. Im Haus durchwühlten die Einbrecher diverse Schubladen und Schränke und erbeuteten in unbekannter Menge Schmuck und Bargeld. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (757)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell