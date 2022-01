Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alarm schlägt Diebe in die Flucht

Bocholt (ots)

Ob die Einbrecher am Sonntag Beute machten, ist unklar. Gegen 18.00 Uhr ging ein automatischer Alarm bei der Polizei ein: Mutmaßlich waren Personen in einen Fachmarkt an der Werther Straße eingedrungen. Eine Seitentür des Gebäudes war augenscheinlich aufgebrochen worden, an der Tür eines vorgelagerten Bäckereibetriebes waren die Unbekannten gescheitert. Keinen Erfolg brachte die Durchsuchung des Marktes. Die Einbrecher hatten schon die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

