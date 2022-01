Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Parkendes Auto beschädigt

Velen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro haben Unbekannte in der Neujahrsnacht in Velen-Ramsdorf an einem Wagen hinterlassen. Das zerkratzte Auto hatte an der Straße "An der Becke" geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

