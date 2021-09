Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr sind im Kreisverkehr Hochstraße/Mittelstraße in Alt-Niederkrüchten ein Pkw und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Ein 66-jähriger Belgier aus Niederkrüchten war mit seinem Auto auf der Hochstraße aus Richtung Brempter Weg in Richtung Lindbruch unterwegs. Als er dort in den Kreisverkehr einfuhr, fuhr dort bereits ein 74-jähriger Niederkrüchter, der von der Mittelstraße aus Richtung Rewe kommend in den Kreis gefahren war, um diesen in Richtung Mittelstraße, B221, wieder zu verlassen. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. /hei (748)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell