Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Mofafahrer fährt gegen geparkten Pkw - schwer verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr war ein 15-jähriger Mofafahrer aus Niederkrüchten unterwegs auf der Overhetfelder Straße in Elmpt in Fahrtrichtung Overhetfeld. Kurz vor dem Feuerwehrgerätehaus prallte er aus noch ungeklärter Ursache vor einen geparkten Pkw. Nach dem Aufprall stürzte der Mofafahrer auf die Straße.

Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Overhetfelder Straße war in diesem Bereich für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. /hei (746)

